El riesgo real de contagiarse de coronavirus a través de los alimentos: las autoridades europeas responden

La pandemia de coronavirus está haciendo que extrememos la precaución para evitar contagios . Las medidas se extienden a la higiene , uno de los tres pilares para contener el virus, según Sanidad . Las superficies son en muchos casos una fuente de contagio porque, aunque no es la forma principal forma que tiene de esparcirse, una persona sana puede tocar un objeto en el que permanecen las gotitas respiratorias de otra que es positiva en COVID-19 y luego llevarse la mano a la boca, la nariz o los ojos. Este dato ha llevado a muchos a preguntarse si sucede lo mismo con los alimentos , algo a lo que diferentes organismos de notoriedad internacional no han tardado en responder.

“Las experiencias de brotes anteriores de coronavirus relacionados, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), muestran que la transmisión a través del consumo de alimentos no ocurre . Por el momento, no hay evidencia que sugiera que el coronavirus sea diferente a este respecto”, ha señalado la científica jefe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), Marta Hugas.

La organización europea explica que “los científicos y las autoridades de todo el mundo están monitoreando la propagación del virus y no ha habido informes de transmisión a través de los alimentos”. Por esta razón, EFSA no está involucrada actualmente en la respuesta a los brotes de COVID-19. Aun así, han señalado que el tema no está cerrado: “Estamos monitoreando la literatura científica para obtener información nueva y relevante”.