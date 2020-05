El riesgo real de contagiarse por coronavirus a través de la ropa o el pelo

En su último informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió no haber encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial. Sin embargo, mantuvo su recomendación de desinfectar superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población. Recordaba que el virus podría sobrevivir hasta siete días sobre una superficie, según demostró un estudio, que precisaba que realizó sus pruebas un laboratorio, lejos de las condiciones del mundo real.

En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , también señalaba la excepcionalidad del contagio a través de una superficie: "Puede haber situaciones raras en las que hay infecciones tardías por una superficie, pero no es lo habitual. La transmisión en superficie es mucho menos eficaz que cuando tragamos o estamos en contacto con las gotas más gruesas". Asimismo, explicaba que la circulación del virus en este momento era “baja” en nuestro país.

Una cadena de eventos grande

Sobre los tejidos, no hay un estudio que haya demostrado la supervivencia del virus. Sin embargo, en el publicado por la revista médica New England Journal of Medicine –al que hacía referencia la OMS- se demostró que el coronavirus es más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, donde sobrevivía como máximo 24 horas. Esta superficie porosa supone que las pequeñas gotas de saliva del hipotético contagiado penetrarían en el material, dificultando la transmisión a nuestro organismo cuando, por ejemplo, recojamos un paquete.