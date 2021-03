Rusia dice que ha llegado a un acuerdo para fabricar en España su vacuna Sputnik V

A 24 horas de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe la vacuna de Johnson and Johnson contra el coronavirus, la farmacéutica anuncia que no puede cumplir con la cantidad acordada porque tiene problemas de abastecimiento. Por su parte, Rusia ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para producir la Sputnik V en nuestro país pero a Sanidad no le consta.