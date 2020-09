Illa no ve necesario el estado de alarma en Madrid pero pide que se restrinja al máximo la movilidad porque la situación es "preocupante"

Salvador Illa no cree que "en estos momentos" que la Comunidad de Madrid deba pedir el estado de alarma, aunque no descarta estudiar restricciones complementarias . En ese sentido, el ministro de Sanidad, ha pedido a los madrileños que restrinjan la movilidad al máximo y las reuniones sociales "en la medida de lo posible".

El ministro de Sanidad ha evitado reproches o críticas sobre si las medidas restrictivas en Madrid han llegado o no tarde y ha recordado que ayer por la tarde ya se mantuvo una primera reunión de trabajo entre el Gobierno y la comunidad, a la que seguirá otra esta mañana y una segunda por la tarde.

El titular de Sanidad ha reconocido que la situación, en general, es preocupante, por lo que si no se ataja el incremento de casos, se podrá "llegar a comprometer" el Sistema Nacional de Salud, aunque aun no lo está. ha reconocido que "hay presión" en los hospitales y un incremento "muy importante" en los servicios de la atención primaria.

Respecto a por qué no se ha realizado una evaluación independiente de la gestión de la pandemia como han pedido un grupo de expertos, Illa ha contestado: "porque estamos combatiendo la pandemia". No obstante, ha dicho que ya se está trabajando en decidir cómo, cuándo y quién la hace, y ha adelantado que ya tiene fecha para recibir a los firmantes de la iniciativa, publicada en la revista The Lancet.