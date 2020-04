El truco de pegar un salvaslip en el interior de las mascarillas podría anular su efectividad

Este diario nos explica todo sobre esta teoría del salvaslip. Marián Boticaria García , farmacéutica, afirma que pegar un salvaslip dentro de una mascarilla no es buena idea ya que tiene pegamento por una de las partes y por lo tanto dificultaría la respiración. "Las mascarillas deben permitir respirar. Si haces esto claro que no pasa el aire, pero entonces sale por arriba o por abajo, y sin filtrar".

En el mismo sentido se pronuncia Fernando Usera, investigador del Servicio de Bioseguridad del Centro Nacional de Bioseguridad (CNB-CSIC): "No estoy de acuerdo con esta "ocurrencia", seguimos sin asegurar un cierre adecuado entorno a la zona buconasal del portador de la mascarilla, por tanto no creo que se consiga una mayor protección".