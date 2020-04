Sanidad confirma la tendencia a la baja en contagios por coronavirus

No obstante, Sierra ha admitido que hay casos leves que no se están incluyendo en las cifras, porque no se han diagnosticado.La doctora, que ha analizado las cifras, considera que "los datos y la tendencia se mantienen con respecto a ayer". En España, hay un total de 124.736 contagiados por coronavirus, 7.026 nuevos desde el viernes, es decir, un 6% más. Además, hay 11.744 fallecidos, 809 fallecidos murieron el viernes.