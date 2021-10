Sanidad prohíbe y retira la 'viagra de herbolario' Rhodicomp

Las autoridades sanitarias españolas han retirado del mercado y prohibido la comercialización de Rhodicomp , un producto "engañosamente" comercializado como complemento alimenticio vegetal para combatir la disfunción eréctil , que contiene dos sustancias farmacológicas que suponen un riesgo para la salud y no se declaran en el etiquetado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la prohibición de la comercialización de todos los ejemplares de este producto después de que la Sección SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón les informase de su existencia.

Rhodicomp está comercializado como complemento alimenticio, pero su puesta en el mercado no se notificó a las autoridades, incumpliendo lo previsto en la normativa vigente.



Según los análisis del Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS, Rhodicomp contiene las sustancias activas sildenafilo y tadalafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento, y no puede ser comercializado por tanto como complemento alimenticio.



Estas sustancias no se declaran en su etiquetado, que indica engañosamente una serie de productos de origen vegetal, recoge la agencia sanitaria.