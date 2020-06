Ni ozono ni lámparas UV-C para la piel: Sanidad publica una guía para evitar contagios en cines, oficinas o centros comerciales

No ozono ni lámparas UV-C para las manos

Algunos equipos basan su capacidad de higienización del aire en el uso de ozono. Sin embargo no hay datos disponibles sobre la eficacia germicida del ozono sobre el SARS-CoV-2. El ozono, pese a tener propiedades desinfectantes, está documentado como peligroso para la salud humana y el medio ambiente. No se pueden usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas, destaca el informe del Ministerio. "Una de las tecnologías más comunes en los sistemas de climatización es la utilización de la luz ultravioleta de radiación corta UV-C. Se trata una técnica empleada en el sector sanitario desde hace muchos años para la reducción de patógenos pero no garantiza su total eliminación. En estudios de laboratorio se ha observado la eficacia de la radiación UV-C en la desinfección de distintos patógenos entre los que se incluyeSAR-CoV y MERS-Co-V". No obstante, recuerda que no es recomendable para la piel.