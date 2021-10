Los sanitarios británicos han pedido al Gobierno que restablezca algunas restricciones, como e l uso obligatorio de mascarillas, para evitar una crisis en la Sanidad este invierno por el incremento de los contagios de la covid. La aparición de una nueva variante, la AY.4.2 , cuya frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, y que ahora podría ser responsable de casi el 10 % de casos de covid, según han explicado dos expertos al diario Financial Times (FT), crea alarma y más cuando los casos entre menores se han disparado.

Sin embargo, el Ejecutivo de Boris Johnson ha insistido en que no tiene intención de momento de aplicar restricciones, si bien ha admitido que sigue los datos con atención. El ministro británico de Empresa, Kwasi Kwarteng, dijo hoy que el Gobierno no quiere otro confinamiento y calificó de "poco útil" las peticiones en ese sentido, y recordó que hace un año el país aún no tenía en marcha el programa de vacunación contra la covid. El Gobierno ha introducido ya un plan de refuerzo de la vacuna —una tercera dosis— para los mayores de 50 años y los grupos más vulnerables, ya que la inmunidad contra la covid empieza a disminuir con el tiempo tras la segunda dosis, según los expertos.