El colectivo 'Actuar Covid', integrado por 1.300 profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, advierte de que la sexta ola de la pandemia "no es una gripe y tampoco una endemia", y recomienda "registrar todos los casos para conocer la evolución".



El colectivo considera que, ante el coronavirus, "no se puede bajar la guardia" y que "gripalizarlo", una opción "no contrastadas científicamente", no es lo más seguro. Los fallecimientos por coronavirus "en el último mes son mayores que los causados por un mal año de gripe. El número de contagios es muy alto", han advertido esta semana en un comunicado.