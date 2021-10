Sarah Gilbert, vacunóloga premio princesa de Asturias: ""No sabemos si surgirán más variantes, hay que vacunar"

La doctora Sarah Gilbert , profesora de Vacunología en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y desarrolladora de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 , ha instado a que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo para evitar muertes y la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2. "No sabemos si surgirán más variantes. El hecho de que el ritmo de aparición de nuevas variantes parezca haber disminuido es algo muy positivo, pero no debemos dormirnos en los laureles y tenemos que hacer el mejor uso posible de las vacunas que tenemos en los países en los que las vacunas están ampliamente disponibles. Pero también debemos asegurarnos de llevarlas al resto del mundo para proteger a la gente de allí y reducir la posibilidad de que surjan más variantes", ha afirmado este lunes durante su intervención en el encuentr o 'El valor de la investigación para afrontar los retos sanitarios', organizado por AstraZeneca. La doctora también ha vaticinado que nunca se sabrá el origen del covid.

En este contexto, la investigadora, que recogió el viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el desarrollo de esta vacuna, ha animado a toda la población a vacunarse "cuanto antes". "Lo que es absolutamente cierto es que tenemos que hacer el mejor uso de las vacunas que tenemos, porque sabemos que son muy eficaces contra las nuevas variantes, en particular la Delta, que es ahora la más común en todas partes. Así que cualquiera que aún no se haya vacunado debería hacerlo cuanto antes", ha insistido. Y no solo eso. Ha señalado que si se cometieron riesgos con las vacunas fueron económicos, no para salud.