El secreto de los chinos para construir hospitales en un suspiro

El hospital Huoshanshen con capacidad para 1.000 pacientes fue construido en solo diez días. Se ha construido en un complejo de 25.000 m2 y contará con más de 1.400 empleados. No es la primera vez que los chinos lo logran. El hospital de Xiaotangshan, que se construyó en Beijing en tan solo siete días durante la epidemia de SARS de 2003, es otro de los ejemplos.

La pregunta es ¿cómo lo logran los chinos? Y la siguiente es clara: ¿Seríamos nosotros capaces, por qué no lo hacemos? A la espera de que se abra un segundo hospital para asombro mundial, José Luis Esteban Penelas , catedrático de Arquitectura en la Universidad Europea da algunas de las claves de este éxito chino. Sabe de lo que habla porque ha trabajado años con ellos y destaca ante todo el tiempo que dedican al desarrollo constructivo. "Una vez que tienen el proyecto desarrollado acometen la ejecución de una forma tremendamente eficaz".

No hay que olvidar que los chinos tienen especialistas altamente cualificados, y están entrenados porque han tenido que trasladar del campo a la ciudad a millones de personas en un tiempo relativamente corto.

Otro elemento importante que no hay que desdeñar es el sistema de turnos de los trabajadores, tres turnos diarios en los que no se para nunca. Como destaca Jesús Sanz, co-director del Máster en Gestión y Planificación Sanitaria de la Universidad Europea-SEDISA no hay que olvidar que los trabajadores en este caso y los profesionales que van a trabajar en estos hospitales son militares. "La disciplina se supone y la experiencia también, porque los hospitales de campaña, que también existen en España son eficaces y ofrecen todas las medidas de seguridad".