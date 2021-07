Las preocupantes secuelas del covid entre los jóvenes: pérdidas de memoria y concentración

Después de más de año y medio de pandemia, todavía estamos aprendiendo muchos aspectos del coronavirus SARS-CoV-2 y entre ellos el alcance y variedad de sus secuelas en pacientes que han pasado la enfermedad. Ante el avance de la vacunación en la población perteneciente a lo que llamamos grupos de riesgo, ahora preocupa las secuelas que pueden presentar los jóvenes, la población todavía no inmunizada y que multiplica estas semanas los contagios.



Hace unos días, la viróloga e investigadora científica Margarita del Val mostraba su preocupación sobre estas secuelas en la población más joven, citando el único estudio publicado al respecto. Se trata de un estudio que se hizo en la primera ola en Noruega sobre toda la población de 15 a 30 años que se infectó sin necesitar hospitalización, donde se concluía que el 10% de los pacientes tenían problemas de concentración y de memoria, lo que les inhabilitaría para su vida educativa y profesional, además de para otras actividades como, por ejemplo, conducir.



Del Val alertaba que los jóvenes siguen siendo una parte de la población "muy grande" porque "todavía casi la mitad de la población no tiene inmunidad" y, a su juicio, haría falta conocer bien cuáles son las secuelas que tienen las personas más jóvenes, cuánto duran, cómo de graves son, cómo de intensas, si imposibilitan o no la vida diaria y qué riesgo tienen para que avance lo más rápidamente la vacunación en esta franja de edad.