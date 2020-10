Una mutación del virus en España pudo provocar la segunda ola del coronavirus en Europa

El foco de la segunda ola de coronavirus en Europa pudo surgir de España. Lo publica MedRsiv, en un artículo que ciertamente no ha sido certificado por revisión por pares, es decir, que informa sobre nuevas investigaciones médicas que aún no se han evaluado y, por lo tanto, no deben utilizarse para guiar la práctica clínica. Hecho este inciso, relevante, el informe da algunas claves que pueden explicar el impacto inicial de la segunda ola en España, algo que provocó la alarma en Europa e incluso una mención en su día de Donald Trump y publicaciones en prestigiosos medios internacionales centrados en la situación de nuestro país.