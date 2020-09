Un segundo participante en los ensayos de la vacuna de AstraZeneca sufre un trastorno neurológico sin explicación

La farmacéutica AstraZeneca , que desarrolla la vacuna contra el coronavirus en colaboración con la Universidad de Oxford , ha informado de que un segundo voluntario mostró " síntomas neurológicos sin explicación " durante la tercera fase de los ensayos clínicos , según recoge The New York Times .

La semana pasada la farmacéutica anunció la suspensión de la tercera fase de los ensayos debido a que un paciente sufrió una reacción sospechosa, mielitis transversa. No obstante, la empresa, con sede en Cambridge, ha señalado que "una revisión independiente" ha determinado que en ambos casos "se ha considerado poco probable que estas enfermedades estén asociadas a la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna".