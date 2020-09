El dilema del transporte público y el miedo al coronavirus: pautas para que sea seguro viajar en él

"Cuando nos preguntan, "¿Puedes ir seguro en el transporte público?" Sí, si se cumplen todo lo que proponemos en el informe publicado en la web del CSIC. Obviamente, cuando se está afinado (en vagones o estaciones), todo esto no se cumple y, yo no sé si es seguro o no. No hay análisis. Nosotros cuando decimos que puede ser seguro, porque no lo podemos asegurar en ningún momento, ¿Puede ser seguro estar en una cafetería? Quién dice que al 100% sí. A veces no se cumple la distancia de seguridad en gente que no lleva mascarilla y encima se grita cuando está con amigos. Pues no. ¿Puede ser más seguro ir en el transporte que una cafetería? Pues depende, si se cumplen todas las medidas, sería igual de seguro. Pero si en una cafetería se está afinado y con gente, aunque sea al aire libre, sin respetar la distancia de seguridad, con muchas personas en mesas grandes, pues seguramente sea más seguro el transporte público". En el día a día también es recomendable que el que pueda escalonar o usar el transporte fuera de la hora punta, que lo haga también.