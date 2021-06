Cuidado con el alcohol

Es importante meterse en la cabeza que "el alcohol engorda, y mucho" , señala la nutricionista especializada en nutrición deportiva Encarni Pérez. De hecho, muchos de esos kilos que cogemos en verano sin saber bien cómo se deben a un incremento en el consumo de alcohol, ya no solo porque la vida social se suele activar en esta época, sino porque tenemos calor y recurrimos más de la cuenta a las socorridas cañas.

En la misma línea, la nutricionista Pilar Esquer prescribe a sus pacientes un ejercicio que deben cumplir a rajatabla. "El alcohol es tóxico y hay que tratarlo como tal, de manera que lo ideal sería eliminarlo por completo. Para reducirlo, yo recomiendo beber la misma cantidad de alcohol que de agua en todo momento: si te pones una copa de vino te sirves también una de agua, y hasta que no acabes las dos no puedes ponerte más alcohol", afirma. Es una buena manera de reducir su consumo, y así mejorar la salud y limitar la ingesta de calorías.

Verduras en crudo

En este sentido, la médico-nutricionista Núria Monfulleda recomienda añadir siempre proteína a las verduras crudas, pues su poder saciante se multiplicará y así lograremos evitar el picoteo poco saludable. "Una ensalada con pollo o atún nos aporta proteínas y nos sacia: es una garantía de que no tendremos hambre al cabo de media hora", argumenta.

Contar calorías

Por ello, si lo que buscamos es limitar el número de calorías, Monfulleda apuesta por reducir el consumo de productos con muchas grasas concentradas, como los frutos secos, pues aunque sean saludables aportan calorías que debemos controlar. En la misma línea, Pérez aboga por cenas muy ligeras si al mediodía hemos abusado, aunque insta a no saltarnos ninguna comida.

Buscar alternativas a las opciones muy calóricas

El verano es, para muchos, sinónimo de cañas, terrazas, croquetas, bravas, ensaladilla rusa y otras propuestas muy estivales pero también altamente calóricas. Para Pérez, no es necesario perderse las reuniones sociales si deseamos mantener la línea, siempre que se busquen alternativas más saludables y ligeras.

Cambiar de hábitos

Sin necesidad de renunciar por completo a la vida social, Monfulleda nos invita a replantearnos de qué actividades podemos prescindir. No se trata de dar la vuelta a nuestra agenda, pero sí "cambiar algunos ambientes, porque así modificaremos la situación que nos genera ese consumo indeseado. Es algo parecido a salir de compras y dejar la tarjeta de crédito en casa: si no hay tarjeta no podremos comprar y eso facilita el logro de nuestros objetivos".