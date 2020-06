Bultos de grasa: ¿Tienen peligro o no debemos preocuparnos?

Los bultos de grasa son bastante frecuentes y, en la mayoría de los casos, no deben considerarse motivo de alarma. Muchas personas se preguntan cómo quitar los bultos de grasa , o cuándo hay peligro en un bulto de grasa . También conocidos como quistes , se trata de tumores adiposos o lipomas que normalmente no son más que un crecimiento de masa grasa bajo la piel : se trata de los tumores del tejido blando más comunes del sistema músculo-esquelético, y su incidencia aumenta con la edad, especialmente entre los 40 y los 60 años. Además, las mujeres son más propensas a su aparición.

Bultos de grasa: ¿Son peligrosos?

Encontrar un bulto de grasa puede llevarnos a experimentar cierta alarma, sobre todo cuando no conocemos la naturaleza de esta protuberancia y pensamos que puede tratarse de algo más grave. Por eso, lo primero es identificar la naturaleza del tumor. Si efectivamente se trata de un bulto de grasa, puedes estar tranquilo: se trata de tumoraciones benignas y, por tanto, no cancerosas. Es extremadamente raro que un lipoma se transforme en un tumor maligno.



Lo más habitual es que los bultos de grasa no presenten síntomas, ni duelan ni molesten a quien los presenta. Al tacto suelen ser blandos, y se localizan bajo la piel. También pueden moverse con relativa facilidad, y suelen crecer de forma muy lenta, algo que no ocurre en los tumores malignos, que suelen crecer con rapidez. Es posible que tengas alguno y ni siquiera te hayas dado cuenta, ya que suelen ser muy pequeños. Muchas veces aparecen en la espalda, aunque también en las extremidades (especialmente en los brazos), en cuello o la parte trasera de la cabeza. En algunos casos su tamaño puede llegar a los 6 centímetros, aunque lo normal es que ronden uno o dos centímetros. En cualquier caso, sus dimensiones no tienen nada que ver con su posible malignidad.