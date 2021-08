La vuelta a la rutina tras las vacaciones suele pasarnos factura en mayor o menor medida, aunque en determinados casos los síntomas asociados a este momento vital pueden traspasar la barrera de lo saludable y rozar la frontera de lo agudo o lo crónico. Es normal sentirse apático o triste al volver a la oficina: al fin y al cabo, es mucho más sencillo y placentero vivir sin obligaciones y madrugones y, por mucho que pueda gustarnos nuestro trabajo, no siempre es fácil ceder tantas horas de nuestra vida a las tareas que lo envuelven. Por ello, conocer en qué consiste el llamado síndrome postvacacional y aprender ciertos trucos para combatir sus efectos puede ayudarnos a pasar este inevitable trago de la forma más ligera posible.

Otros factores pueden jugar en nuestra contra: cuanto más largas sean las vacaciones, más nos habremos acostumbrado a lo bueno y, por ende, más nos costará volver a sentarnos frente a un ordenador. No es lo mismo parar durante una semana que hacerlo durante un mes completo y, en este último caso, es posible que tu entorno laboral te resulte extraño y ajeno al regresar. Ni qué decir tiene que un lugar de trabajo estresante o desagradable hará que nuestra ansiedad se dispare cuando llegue el momento de volver a esta rutina, en cuyo caso tal vez debamos replantearnos si es esa la situación laboral que queremos.

Es importante saber que el síndrome postvacacional no se considera una patología como tal, sino un trastorno adaptativo. Tiene puntos en común con el estrés, y sus síntomas pueden ser variados tanto en tipología como en intensidad en función de cuáles sean las situaciones concretas que nos desagraden o a qué responda ese malestar: puede que nos sintamos incapaces de cumplir con tantas tareas tras un periodo de descanso, o tal vez no queramos enfrentarnos de nuevo a nuestro jefe. Es posible que el desencadenante sea que no nos gusta nuestro trabajo o que nos aburrimos en él.