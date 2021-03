La vacuna de AstraZeneca contra el covid19 se ha visto envuelta en algunas polémicas a vueltas sobre su eficacia y, sobre todo, por la recomendación de algunos gobiernos de no utilizarla en población adulta mayor de 55 años. Pero, en realidad, las dudas sobre su eficacia son infundadas y la recomendación de edad se ha tomado tan solo por precaución, por falta de estudios suficientes con ese rango de edad. Aunque cada vez son más las administraciones que piden que se elimine esta restricción de edad para este compuesto.



Es cierto que cuenta con un porcentaje algo menor de efectividad que las vacunas de ARN mensajero, de Pfizer y Moderna (que cuentan con un 95%) pero aun así el 70% de efectividad de la de Oxford/AstraZeneca, cuando se aplican las dos dosis, es más que suficiente para combatir el covid19. En cuanto a no vacunar a población por encima de los 55 años (como ocurre en nuestro país) se debe más a un defecto del diseño de la muestra cuando realizaron los ensayos clínicos, por lo que no hay datos suficientes actualmente para evaluar su eficacia en población mayor de esa edad.