Sinusitis: síntomas y tratamientos

Algo similar ocurre en el caso de la sinusitis crónica, que consiste en una inflamación crónica de la mucosa nasal y que puede estar asociada o no a un proceso infeccioso. En este caso, el tratamiento de primera elección será también la administración de antibióticos. También es posible que tu médico te recete corticoides orales o de aplicación tópica durante un corto tiempo.

Por último, en cuanto a cuándo debes visitar a un médico a causa de una sinusitis, debes hacerlo si has tenido sinusitis varias veces y la afección no responde al tratamiento, así como si tus síntomas duran más de 10 días, o cuando los síntomas no mejoren después de consultar con tu médico.