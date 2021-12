El repunte de casos de covid es generalizado en toda España con Navarra y País Vasco a la cabeza

El aumento en los contagios ya se ha traducido en mayor presión asistencial de pacientes con COVID. La ocupación de las UCI se sitúa en el 10,29 %, un nivel que no se alcanzaba desde mediados de septiembre. La peor situación se da en La Rioja, donde más de un 22 % de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra , Santos Induráin, ha reconocido que la situación sanitaria en Navarra es "sensible y delicada" por el aumento de casos de Covid-19 y ha dicho que no se descartan "medidas comunitarias". La consejera ante los medios de comunicación explicó que que la Atención Primaria está bastante comprometida "por todos los cuadros respiratorios que afectan a pacientes crónicos " -algo propio de esta época del año-, a lo que se suma el trabajo de detección, seguimiento, diagnóstico y vacunación ante el Covid-19.

En este contexto, Induráin ha apuntado que no se descarta, "si fuera necesario, un escenario de medidas comunitarias" en función de la evolución de la pandemia, "priorizando la salud de los navarros en lo Covid y en lo no Covid". No obstante, por el momento la consejera ha señalado que el Gobierno foral trabaja en tres líneas: acelerar la vacunación, mantener la detección reforzando el rastreo y actualizando protocolos, e intensificar las medidas de prevención tanto individuales como colectivas.