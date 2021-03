El canto de los pájaros, la lluvia y otros sonidos de la naturaleza pueden mejorar tu salud

La investigación, publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, descubrió que las personas expuestas a este tipo de sonidos experimentaron menos estrés, mejor estado de ánimo y mejor rendimiento cognitivo. La Universidad de Carleton, la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad Estatal de Colorado y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos son los centros de procedencia de los investigadores que firman este hallazgo.