El SOS de las residencias permanece: necesitan equipos, test e información detallada de los casos

"Los profesionales han tenido que trabajar con bolsas de basura"

La presidenta de CEAPs ha explicado asimismo que la falta de test de diagnóstico ha provocado que "miles y miles de profesionales", cuyas manos son "tremendamente esenciales", no estén trabajando por precaución, lo que conlleva que no se cuente con el personal suficiente. Los profesionales de algunas residencias, ha denunciado, han tenido que trabajar "con bolsas de basura y mascarillas hechas de forma manual". Y eso porque, entre otras cosas, hace "un mes" que las residencias "luchan" por recibir "una compra conjunta de mascarillas y test" que sigue sin llegar.



"Me encantaría que el ministro dijera que hoy mismo llegará. Esta organización que represento compró, nos organizamos, luchamos para que el material pasara la aduana y todavía no ha llegado a nuestros centros", ha lamentado. A preguntas de los periodistas, ha sostenido que "por supuesto que se está discriminando" a la gente mayor, dado que "ha sido una práctica habitual durante este confinamiento no derivar en su totalidad a hospitales a mayores de centros residenciales".



Cuestionada sobre si la solución a la presión que viven las residencias podría pasar por que los mayores vayan a casa de familiares -como por ejemplo se ha facilitado en Cataluña-, Pascual ha apuntado que "entre el 60 % y el 70 %" de los ancianos en centros residenciales "es gente con demencia". "En sus casas necesitan de grúas y de espacios 100 % adaptados" que difícilmente se dan, ha indicado, por lo que ha defendido que las residencias "son el mejor sitio en el que pueden estar".



Desde el CEAPs también afirman que debería crearse "un circuito único" en toda España que contabilizara "cuántos trabajadores están en casa" sin que se les haya realizado ningún test diagnóstico para llamarlos "y que se les haga la prueba". Se trata, ha explicado Pascual, de una medida que posibilitaría la incorporación de muchos trabajadores ahora inactivos. A las residencias también les facilitaría mucho el trabajo "no tener que rellenar tantos cuestionarios sino tener uno solo que pudiera dar respuesta a todo", cuestiones como por ejemplo sobre defunciones, enfermos o personal ausente.



A pesar de las críticas a la gestión de los poderes públicos, Pascual se ha mostrado dispuesta a "sumar" y ha evitado profundizar en "negligencias", y ha evitado pedir dimisiones, algo que ha dicho que ya habrá tiempo de analizar cuando se supere esta emergencia.