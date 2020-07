La curva de contagios sube mientras seguimos de cañas, copas y veraneo

“Si no hacemos todos un esfuerzo, no lo vamos a controlar”, ha advertido, y la realidad es que en los últimos días, pese al trágico balance de la pandemia en nuestro país, con más de 28.400 muertos, pese al drama y los devastadores efectos del SARS-CoV-2 y pese a las múltiples advertencias que llegan desde las voces más expertas tanto desde el ámbito nacional como el internacional… todavía son muchos los que parecen hacer oídos sordos a la necesidad de extremar las medidas de prevención del contagio. Y no se trata de no divertirse, se trata de "hacerlo de otra forma", con responsabilidad y "sensatez".