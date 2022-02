Los investigadores inciden en que lo importante de estos datos es que se pueden aplicar también a aquellos que han pasado la enfermedad de forma leve o de manera asintomática, a gente perteneciente a grupos de riesgo y no, a mayores de 65 y menores de esa edad. "No importa si eres joven o viejo, no importa si fumas o no. El riesgo está ahí", explica Ziyad Al-Aly, uno de los coautores del estudio y profesor de la Universidad de Washington (EEUU).