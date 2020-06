Cómo combatir los talones secos y agrietados: remedios y cómo cuidarlos

Remedios caseros para combatir los talones secos

En cualquier caso, la forma de actuar es la misma: hidratar la zona convenientemente, usar un calzado adecuado (que reduzca la presión y sin costuras incómodas), evitar andar descalzo (el impacto en este caso es total), evitar los tacones altos (máximo 3 centímetros), y mantener una higiene adecuada (agua no muy caliente, evitando el cloro de la piscina y los baños prolongados, así como uso de jabones y cremas con principios activos naturales). Además, la alimentación es clave: es necesario hidratarse por dentro para tener una piel saludable, y eso pasa no solo por ingerir mucha agua, sino también alimentos que la contengan, especialmente en los meses de más calor. También es importante usar protección solar en esta zona: por mucho que esta piel sea más gruesa, eso no significa que no deba protegerse. El sol deshidrata, también en el caso de tus pies.