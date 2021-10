Aumenta la tasa de contagio del covid en una docena de comunidades y los expertos advierten de una nueva ola

La llegada del invierno con la bajada de las temperaturas y la permanencia en lugares cerrados; la relajación de las medidas sanitarias y la falsa idea de que al estar vacunados no nos contagiamos son también, según los expertos razones para que la tasa de incidencia, la conocida R, o tasa de contagios no deje de aumentar en nuestro país.

Desde la OMS han hecho un llamado a la solidaridad porque un total de 82 países que no alcanzarán el 40% de vacunación para final de año por falta de suministro. "No es que no puedan distribuir las vacunas, es solo que no tienen acceso a las dosis necesarias".