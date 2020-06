Temor en Euskadi porque los últimos brotes de coronavirus afectan a menores de un año

Murga ha atribuido el contagio de los pequeños al contacto estrecho que mantuvieron días atrás con familiares que más tarde dieron positivo en una prueba PCR y ha realizado una recomendación. "Los niños no suelen tener una manifestación grave de los síntomas, pero eso no quiere decir que no pueda haberlas. Por eso es importante cuidar a los pequeños", ha señalado la consejera.

Nekane Murga ha querido mandar también un mensaje de tranquilidad a la población. En Euskadi no se contempla tener que tomar medidas drásticas y confinar de nuevo a la población. Acciones aplicadas en Alemania o Aragón para frenar grandes focos. "Se hace cuando hay transmisión comunitaria y cuando se da un elevado número de casos y no se pueden trazar los contactos. Euskadi no está en esta situación. Aquí no hay transmisión comunitaria". La consejera no ha dejado de recordar que, hasta que llegue la vacuna, el virus «sigue entre nosotros». De ahí la importancia de ser constantes en el lavado de manos, el uso de mascarilla y la separación entre personas. "Si conseguimos mantener la distancia la posibilidad de contagio es pequeñísima", ha resaltado.