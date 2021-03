Buscan una terapia genética para Abril, una niña con una enfermedad ultrarrara: "No sabes si va a estar viva en cinco años"

En el mundo hay 7.000 enfermedades raras que afectan al 8% de la población. Abril Merino, una niña de Badalona de cuatro años , forma parte de ese porcentaje. Hace dos le diagnosticaron paraplejia espástica tipo 52 , una enfermedad degenerativa ultrarrara. Ella es la única persona en España que la padece . “Si es duro cuando te dicen que tu hijo tiene una enfermedad grave, más aún cuando no sabes qué le va a pasar, si va a estar viva en cinco años”, afirma Jesús, su padre. La esperanza de Abril, Jesús, Cristina, su madre, y Ariadna, su hermana, pasa por una investigación del ICREA, el Institut de Neurociències (INc).

Abril no puede comer sola, ni caminar, sufre problemas de habla, epilepsia y una discapacidad intelectual severa. Todo por una mutación del ADN que hace sus células no funcionen bien. La pequeña tiene una afectación neuromuscular. “Necesita estar vigilada constantemente, salvo cuando duerme. No puede llevarse la cuchara a la boca, se cae cada dos por tres y no es capaz de ver el peligro”, explica su padre.