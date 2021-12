Los test de antígenos: cuándo hacerlo y cada cuánto tiempo

Su rapidez supone una ventaja en la detección precoz, pero los test de antígenos solo son efectivos durante los primeros cinco días de la enfermedad y siempre y cuando se tengan síntomas . Por tanto, no sirven a la hora de detectar casos asintomáticos o con síntomas muy leves.

Esto es porque necesitamos que haya una suficiente carga viral para que lo detecte, porque los test de antígenos no son tan sensibles como para detectar cantidades muy pequeñas del virus. Si la persona opta por no esperar estos cinco días o a presentar síntomas, lo recomendable sería volver a repetirla a los cinco días, y entonces este segundo resultado es mas fiable. Por eso es importante tener paciencia para no dar falsos negativos.