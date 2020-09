Los test de antígenos son fiables en un 97,48% y más en los cinco primeros días de síntomas

Las pruebas serológicas: qué son

El análisis de anticuerpos, también conocido como prueba serológica , generalmente se hace d espués de una recuperación total de la COVID-19 . La elegibilidad puede variar dependiendo de la disponibilidad de las pruebas. Un profesional de atención médica toma una muestra de sangre, generalmente de la punta de un dedo o de una vena en el brazo. Luego, la muestra se analiza para determinar si has desarrollado anticuerpos contra el virus . El sistema inmunitario produce estos anticuerpos — proteínas que son esenciales para combatir y eliminar el virus.

Si los resultados de los análisis muestran que tienes anticuerpos, esto indica que probablemente te infectaste con la COVID-19 en algún momento en el pasado. También quizás signifique que tienes algo de inmunidad. Pero no hay suficiente evidencia que indique que tener anticuerpos te protegerá contra una reinfección con la COVID-19. Todavía no se sabe cuál es el nivel de inmunidad ni cuánto dura esta. Los estudios, que continúan, en algún momento revelarán más información sobre este tema.

El tipo de análisis de anticuerpos y el momento en que se hace afectan su exactitud. Si te hacen el análisis demasiado temprano durante el curso de la infección, cuando la respuesta del sistema inmunitario todavía se está formando en tu organismo, quizás la prueba no detecte los anticuerpos. Así que no se recomienda hacer la prueba de anticuerpos hasta por lo menos 14 días después de la aparición de los síntomas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó y verificó determinados análisis de anticuerpos, pero todavía hay análisis de exactitud dudosa a la venta en el mercado.

¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar la COVID-19?

La prueba PCR. Esta prueba para la COVID-19 detecta el material genético del virus usando una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de la polimerasa (RCP) . También conocida como prueba molecular, un trabajador del cuidado de la salud recolecta una muestra de saliva, o de fluido nasal o de la garganta con un hisopo. Los resultados pueden estar listos en minutos si se analizan de forma interna, o unos días si se envían a un laboratorio externo — o quizás más tiempo en lugares donde haya demoras en el procesamiento de los análisis. Las pruebas PCR son muy exactas cuando las realiza de manera adecuada un profesional de atención médica, pero la prueba rápida parece no registrar algunos casos.

La FDA ha autorizado ciertos kits para pruebas diagnósticas para hacer en casa , que requieren aprobación del médico y análisis en el laboratorio. Mientras que la FDA espera autorizar pruebas que puedan hacerse por completo en casa o en otros lugares, la agencia advierte a los consumidores que no compren las pruebas de detección para la COVID-19 para hacerlas en casa porque se cuestiona su exactitud.

¿Qué debo hacer si me interesa hacerme una prueba diagnóstica o un análisis de anticuerpos para COVID-19? Comunícate con tu médico u otro profesional de atención médica para hablar sobre tu situación, y ver si este profesional piensa que necesitas una prueba diagnóstica o un análisis de anticuerpos para la COVID-19. Antes de procurar un análisis para la COVID-19 en persona, habla con tu doctor sobre tu situación y describe cualquier síntoma que tengas.

En general, y en su mayoría, los médicos ahora solo sugieren hacer una prueba para diagnosticar la COVID-19 si tienes síntomas o si has estado expuesto a alguien que tiene la COVID-19. Para hacerte el análisis de anticuerpos deberás estar completamente recuperado de laCOVID-19. Pero en algunas comunidades, las personas que nunca han presentado síntomas de la COVID-19 quizás puedan hacerse una prueba de detección. Algunas tienen resultados positivos, lo que significa que probablemente estuvieron infectadas con el virus de la COVID-19 en algún momento.

Pero no hay ninguna prueba para la COVID-19 que sea 100% exacta. Es posible tener un resultado negativo y en realidad estar infectado (resultado falso negativo). Así que es esencial continuar con las pautas para la COVID-19 del Centro para Prevención y Control de Enfermedades, como distanciamiento físico y social, hasta nuevo aviso. Los resultados de las pruebas de anticuerpos indican cuántas personas han tenido la COVID-19 y se recuperaron, incluyendo los que no tuvieron síntomas. Esto ayuda a determinar quién puede ser inmune, aunque todavía no se sepa cuán inmunes son, o por cuánto tiempo.