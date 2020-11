La propuesta de hacer test de coronavirus en las farmacias provoca dudas y roces

Aunque la propuesta de realizar test en farmacias es apoyada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), fuentes del Gobierno madrileño han asegurado que hoy por hoy " no se puede garantizar la viabilidad de esta propuesta " en esas fechas y han recordado que es la Consejería de Sanidad, gestionada por los populares, la que evalúa los pasos a dar en la estrategia serológica.

"Actualmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) no nos permite utilizar estos centros. Por eso consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo , no sólo en España sino también para el resto de regiones europeas", solicita Ayuso en la misiva.

Riesgos y problemas legales

"No podemos pensar que una persona con sintomatología vaya a una farmacia", advirtió el director del CCAES, para quien estos establecimientos deberían tener "un circuito covid " y, además, hay riesgo de que se contagie su personal .

Enfermeros en pie de guerra contra los farmacéuticos

En la misma línea, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) , Florentino Pérez Raya, ha asegurado este martes que el ministro de Sanidad le ha escrito una carta en la que asegura que las farmacias no puedan hacer test rápidos de coronavirus.

"El otro día recibí personalmente una carta del ministro referida a esto y manifestó que rotundamente no se podían hacer en las farmacias estos test , salvo en aquellas que pudieran tener departamentos de análisis clínicos", ha advertido el presidente del CGE en una conferencia de prensa.

Pérez Raya ha insistido en que en las farmacias no se puede realizar acto clínico alguno, porque los farmacéuticos no son clínicos, y no se pueden hacer pruebas de este tipo en el mismo establecimiento en el que, por ejemplo, se pueden comprar otros productos, como comidas para bebés.