Comer sano es muy importante, pero no es el único factor que debemos tener en cuenta al planificar nuestra dieta. Por ejemplo, existen determinados alimentos que, por muy nutritivos y saludables que sean, deben consumirse moderadamente o evitarse durante la noche precisamente porque las digestiones que nos producen pueden ser pesadas.

Otros son tan poco saludables como digeribles, como ocurre con la comida basura o el alcohol. Algunas personas consumen este tipo de productos sin mayores problemas, pero quienes tienen un estómago algo más sensible pueden llegar a notar los desagradables efectos de una digestión pesada. Toma nota de los tipos de alimentos que más cuesta digerir.

No todos los alimentos se digieren igual, y este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de elegir cuándo y cómo consumirlos en el caso de que sean beneficiosos para nuestra salud y no queramos sacarlos de nuestra dieta. Si, además, se trata de alimentos nocivos, desde luego lo mejor sería evitarlos pero, si vamos a permitirnos consumirlos de vez en cuando, es bueno saber que probablemente ese mala digestión o esa mala noche de sueño se debe a su efecto, y no a cualquier otra cosa.