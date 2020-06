Los demoledores titulares del segundo informe de la Guardia Civil: sabían los riesgos del virus y callaron

Los titulares son demoledores. No es de extrañar que Marlaska esté contra las cuerdas y que Simón sea cuestionado. Ahora se recuerda cómo Simón decía que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado. "Esperemos que no haya transmisión local, si la hay será muy limitada y controlada. Me sorprende este exceso de preocupación", pero lo que ahora evidencia el informe es que sí se sabía más de lo que se contó. Y tampoco ha visto el Gobierno necesario el uso de mascarillas, aunque Simón reconoció en rueda de prensa que no se podía crear una norma que iba a ser imposible de cumplir, porque no había mascarillas. Un funcionario de la Delegación del Gobierno en Madrid dice ahora que se permitió la celebración de la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer para "no alarmar" a la población y para evitar tener que "parar todo lo demás", por los efectos económicos que pudiera tener. Los titulares del informe son demoledores.