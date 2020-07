Tocilizumab, el nuevo fármaco que mejora el estado de pacientes hospitalizados por coronavirus

Si bien los resultados de los pacientes fueron alentadores , los investigadores dijeron que no eran suficientes para demostrar que el medicamento era seguro y efectivo para su uso en pacientes con Covid-19 ya que no realizaron un ensayo clínico con un grupo de control.

Los resultados posteriores al tratamiento mostraron que 23 pacientes experimentaron caídas significativas en la temperatura corporal y los niveles de proteína C reactiva (PCR). Cuatro pacientes no tuvieron disminuciones rápidas en los niveles de PCR, y tres de ellos tuvieron peores resultados. Los eventos adversos fueron mínimos, pero ocurrieron dos muertes no relacionadas con tocilizumab.