Qué es y cómo se toma la vareniclina: el medicamento antitabaco que pagará el Estado

9.000 millones de euros en impuestos y más de 50.000 muertes al año

Qué es y cómo se toma la vareniclina

Se toma vía oral

Se puede fumar mientras se toma el medicamento

No es de efecto inmediato

La vareniclina no tiene efectos inmediatos. Pueden pasar varias semanas hasta que el paciente sienta sus efectos. Es posible que recaiga y fume durante su tratamiento. Si esto sucede, aún podría dejar de fumar. Continúe tomando vareniclina y trate de no fumar. Debe saber que la vareniclina podría causarle somnolencia, mareos, pérdida de la conciencia o dificultad para concentrarse y puede cambiar el estado de ánimo. En estudios clínicos, las personas que toman vareniclina tenían más probabilidades, que las personas que no la toman, de sufrir un ataque cardiaco, un derrame cerebral u otros problemas graves del corazón o de los vasos sanguíneos. Sin embargo, las personas que fuman también tienen mayor riesgo de desarrollar estos problemas. Se recomienda mantener este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Hay que mantenerlo a temperatura ambiente y lejos del exceso del calor y de la humedad por lo que no es recomendable dejarlo en el baño.