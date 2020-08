El tomate y otros alimentos que hidratan tanto como un vaso de agua

La hidratación en verano es fundamental, y consumir la suficiente agua no es cuestión solo de abrir el grifo. Hay alimentos , como es el tomate , que además de ser muy fresquitos nos dan ese aporte que necesita nuestro cuerpo, y fácilmente podrían equipararse a un vaso de agua. Ahí van unos cuantos.

Tomate

Pepino

Sandía y melón

Es por todos sabido que la sandía, al igual que el melón, es la estrella del verano. Es muy recomendable para los niños porque les gusta al estar dulce y les hidrata. En su caso no siempre la sed avisa de que necesitan beber agua, como sí suele pasar en los adultos sanos.

Naranja

Siempre se dice que es bueno por la vitamina C, lo cual es verdad, pero también lo es por su alto contenido de agua, alrededor de un 90 %. Se dice que su zumo es bueno para la recuperación de la piel y que ayuda a purificar nuestro cuerpo.

Lechuga

Leche e infusiones

No solo la fruta y la verdura nos ayuda a hidratarnos, también hay bebidas como la leche, el té, el jengibre o la tila que ayudan a que estemos hidratados por más tiempo, ya que tardamos menos en expulsarlos. Entre otras cosas, en el caso de la leche, porque contiene sodio que hace de esponja. También contiene lactosa y proteínas que necesitamos. En cuanto a las infusiones, depende de cuál tomemos puede ser buena para la digestión, para calmarnos…

No se recomiendan por en cambio aquellas para casos de retención de líquidos como la cola de caballo que son diuréticas porque tienen el efecto contrario: expulsar líquidos.

Melocotón

Por último, otra fruta que triunfa en verano es el melocotón, rico en vitamina C y en potasio, y muy hidratante. No lo es tanto como la sandía y el melón, pero no anda muy atrás. Además es una fuente de betacarotenos que ayudan a nuestro sistema inmunológico.