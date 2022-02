Karen Carpenter tenía 32 años, medía 1,63 metros y pesaba 38 kilos . Su madre, Agnes, había tratado de salvarla con respiración boca a boca cuando la encontró desvanecida en la casa familiar y los médicos le hicieron maniobras de reanimación y le inyectaron adrenalina, pero no hubo nada que hacer. Su muerte acababa de ponerle cara, cuerpo y nombre propio a un trastorno que padecían en silencio miles de mujeres en todo el mundo: la anorexia .

Las dos cosas pasaron a la vez en su vida: su carrera y la enfermedad. Karen tenía 14 años cuando los Carpenter se mudaron desde New Haven (donde había nacido el 2 de marzo de 1950) a California, para que Richard, su hermano mayor, estuviera más cerca de discográficas que apreciaran su talento como pianista. Ella se unió al coro para no hacer gimnasia y le dieron un xilofón, pero vio a un compañero tocar la batería y sintió que ése era su instrumento, así que empezó a recibir clases.

Nunca había tenido demasiada autoestima ; su madre, según señalan todos sus biógrafos, tenía debilidad por Richard; el padre no participaba en las decisiones de la casa, a la que describen como un matriarcado en el que ella nunca se sintió querida. Con la primera dieta bajó 15 kilos . Para cuando los Carpenter comenzaron a grabar su primer disco, en 1969, pesaba 50 (con 19 años). Había logrado mantenerse sin dejar de darse gustos: vomitaba . Las giras hicieron el resto, ya que nadie estaba atento a lo que comía o dejaba de comer Karen.

En septiembre de ese año la internaron de urgencia en un hospital de Nueva York. Estaba descompensada y tuvieron que hidratarla y alimentarla por vía intravenosa . Lograron que consumiera algunos sólidos y subiera algo de peso, pero su condición era grave. Unos meses antes, en abril, había grabado el que sería su último disco, 'Made in America'. Durante la promoción, una periodista de la BBC le preguntó si sufría "la enfermedad del adelgazamiento" y Karen lo negó tajantemente.

En noviembre, volvió a la casa de Downey. Tenía la suya, pero ya no podía estar sola. Había mejorado algo respecto del último episodio, pero vivía angustiada, además de no tener fuerzas. La noche antes de morir, Karen estaba nerviosa, al día siguiente firmaba su divorcio de Burris. No llegó a hacerlo.