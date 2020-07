Síntomas del coronavirus: confirman los tres que presentan la mayoría de los enfermos

A los participantes se les preguntó sobre una serie de síntomas comunes y no comunes y luego se le pidió que informaran de cualquier síntoma adicional que tuviesen. Gracias a ello, se obtuvieron los resultados, alertando de que estos no se pueden generalizar ya que la muestra puede tener sobrerrepresentados a los hospitalizados. No obstante, sirve para arrojar luz a pacientes y médicos sobre la COVID-19.