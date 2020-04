Las universidades andaluzas y la de Navarra suspenden las clases presenciales hasta el próximo curso

La expansión del coronavirus obligó a todos los centros educativos, desde las guarderías a la universidad, a cerrar sus puertas y a suspender sus clases presenciales, y Andalucía ha tomado una nueva decisión al respecto. Después de muchas dudas sobre cuando volverían los alumnos a las aulas, las universidades andaluzas ya han anunciad o que no las retomarán en lo que queda de curso. La universidad de Navarra también ha informado de que harán lo mismo.

Lo que, en principio, iba a ser un parón educativo hasta el 23 de marzo, se ha convertido en una larga cuarentena que ha mantenido en vilo a muchos estudiantes. Finalmente, la selectividad se celebrará para todos aquellos estudiantes de bachillerato que están esperando para hacer la prueba de acceso a la universidad, que no se ha suspendido. En Cataluña ya tienen fecha: del 7 al 9 de julio.

Esto afectará al trabajo de muchos profesores, que están continuando sus clases online. Y también al de muchos estudiantes, que hacen un gran esfuerzo por adaptarse a las tareas. "Me parece sensato que se cancelen las clases presenciales porque, aunque volvamos, ya no nos da tiempo a dar e temario; pero creo que también se deberían cancelar las online porque muchas plataformas no están funcionando", ha dicho una estudiante de la UCM a Informativos Telecinco.