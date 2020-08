Las vacaciones son necesarias para la salud mental: aunque no se pueda viajar, es vital desconectar del trabajo

Todo ello ha coincidido, además, con la llegada de uno de los veranos más atípicos de la historia. Los viajes y las vacaciones suelen ser un modo de relajarse y de dejar a un lado la rutina para la mayoría de personas. Por eso, el no viajar puede suponer un peligro para la salud mental, según informa Washintong Post.

Según una investigación de la Society for Human Resource Management , los descansos regulares del trabajo son esenciales para la salud mental. Más aún teniendo en cuenta que durante la pandemia la jornada laboral se ha alargado un promedio de 48 minutos.

El quedarse en casa e incluso trabajar ahí puede hacer que no se desconecte de manera correcta, lo que afecta directamente a la salud mental de los trabajadores. Aún así no todo está perdido: los expertos aseguran que la separación del trabajo es la clave para lograr una desconexión mental, aunque no se pueda viajar.