La vacuna pudo ser la causa de la muerte de la profesora de Marbella, según un nuevo informe

El nuevo informe sobre la muerte de la docente marbellí, que ha adelantado el Diario Sur , contradice el resultado provisional de la autopsia , plasmado en un informe preliminar en el que se indicaba que no se habían hallado vínculos entre la muerte y la administración de la vacuna contra el coronavirus .

Qué es el VIPIT, que pudo sufrir la docente

Los resultados preliminares de la autopsia clínica indicaron que la vacuna no estaba relacionada con su muerte, según confirmó el pasado 19 de marzo el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, que señaló que no había "ninguna relación clara y causal entre la vacunación y el fallecimiento". No obstante, precisó que se trataba de un informe preliminar.