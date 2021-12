En plena sexta ola de contagios de covid19 en España, parece que la vacunación sigue siendo el primer arma que tenemos a nuestra disposición para parar el virus y hacer que los posibles contagios solo acarreen un cuadro leve de síntomas. Además de incentivar a los que todavía no han recibido ninguna vacuna, la campaña de vacunación infantil (de entre 5 y 11 años) y la dosis de refuerzo a personas mayores de 40 años toma impulso. Pero es justo una época del año en la que es fácil estar resfriado .

La respuesta rápida es que sí, no pasa nada por estar resfriado y recibir la dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas contra el covid. La única precaución que sí que hay que tomar antes de acudir a pincharte es certificar que lo que padeces es un simple resfriado, y no estamos hablando de una infección por SARS-CoV-2. Si tienes síntomas compatibles con el virus (cansancio, congestión, dolor de cabeza, fiebre...) tendrás que hacerte una prueba diagnóstica (antígenos o mejor una PCR). En caso de confirmarse que no estás infectado, puedes vacunarte a pesar de contar con los síntomas de un resfriado.