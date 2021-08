Los dos grupos se emparejaron por factores que podrían afectar su riesgo de covid-19 severo , incluida la edad, el sexo, el origen étnico, el tabaquismo y problemas de salud como diabetes, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los miembros del primer grupo habían recibido la vacuna contra la gripe entre dos semanas y seis meses antes de ser diagnosticados con covid-19. Los del segundo grupo también tenían covid-19 pero no fueron vacunados contra la gripe .

El análisis reveló que aquellos que no habían recibido la vacuna contra la gripe tenían una probabilidad significativamente mayor (hasta un 20% más) de habe r sido admitidos en la UCI . También eran significativamente más propensos a visitar el Departamento de Emergencias (hasta un 58% más de probabilidad), a desarrollar sepsis (hasta un 45% más de probabilidad), a tener un accidente cerebrovascular (hasta un 58% más de probabilidad) y una TVP (hasta 40% más probable). El riesgo de muerte no se redujo .

No se sabe exactamente cómo la vacuna contra la gripe brinda protección contra el covid-19, pero la mayoría de las teorías se centran en que estimula el sistema inmunológico innato, las defensas "generales" con las que nacemos y que no se adaptan a ninguna enfermedad en particular.