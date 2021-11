La EMA decidirá esta semana si aplica la vacuna de Pfizer a niños de entre 5 y 11 años

Por otra parte, la Agencia Europea del Medicamento ha advertido del aumento de los casos en Europa. "Las tasas de hospitalización y el número de pacientes no vacunados en cuidados intensivos están aumentando en casi todos los Estados miembros de la Bandera de la Unión Europea. Por favor, vacúnense. Es vital que sigamos vacunándonos, especialmente en aquellos Estados miembros con tasas de vacunación inaceptablemente bajas", ha reclamado.

En este sentido, ha lamentado que existe "un exceso de casos sobre todo en personas no vacunadas". "Muchos países de la UE tienen una gran población no vacunada. Son los más propensos a acudir a los hospitales y a sufrir enfermedades graves. Debemos cerrar la brecha entre vacunados y no vacunados", ha remachado.