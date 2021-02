La vacuna del Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm) , desarrollada en colaboración con el Beijing Institute of Biological Products, está aprobada para uso público en general y ya se se usa en varios países para combatir la pandemia de coronavirus. Consiste en una vacuna inactivada , lo que significa que porta una versión del SARS-CoV-2 alterada genéticamente para ser incapaz de reproducirse, pero que genera una respuesta inmune en el organismo .

Se trata, pues, de una vacuna muy tradicional, al estilo de las vacunas de la Polio (Salk), de la Hepatitis A o de la Rabia. Requiere de dos dosis que deben aplicarse con 21 días de diferencia. Puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses, lo que presenta una ventaja frente a vacunas como la de Pfizer, que requiere una refrigeración a -70° C, y la Sputnik V, que necesita ser refrigerada a -18° C.