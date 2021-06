Seis países europeos, por debajo de la mitad del 100% de los mayores de 80 años completamente vacunados

Los datos por edad para Alemania y los Países Bajos no están disponibles, pero se estima que registren un porcentaje alto. Hay que destacar, según explican las autoridades sanitarias, que aunque se hable del 100% del grupo completamente vacunado se puede incluir a "determinadas personas que no han sido vacunadas, como personas que se negaron a vacunarse o personas que no son elegibles para la vacunación debido a factores de riesgo", apunta el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.