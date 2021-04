La Estrategia Nacional de Vacunación contra el covid19 en España es bastante clara: "todos los residentes en España serán vacunados", pero a la hora de poner en marcha la estrategia de vacunación esta máxima se encuentra con algunos problemas: las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria. La labor de identificar a estas personas, informarlas y facilitarlas el acceso a la vacunación cuando se encuentren en los grupos indicados para recibir la inmunización recae en las Comunidades Autónomas.



Las competencias en Sanidad recaen en las Comunidades Autónomas y estas tienen los registros de los pacientes de su territorio para poderles citar cuando les toque recibir la dosis de la vacuna contras el coronavirus. Pero el problema llega cuando hay personas que residen en la región pero que no forman parte de su Sistema de Salud y así, no figuran en ningún registro. Esto ocurre con los extranjeros residentes en España, con usuarios de los sistemas de salud de otras Comunidades Autónomas que están residiendo en otra comunidad o con los inmigrantes en situación administrativa irregular o con residencia legal pero excluidos de la sanidad pública.



La orden del Sistema Nacional de Vacunación es clara: "Las personas que residen en otras Comunidades Autónomas y las extranjeras residentes en España, recibirán la vacunación correspondiente en el lugar donde se encuentren residiendo cuando se priorizan para vacunar. Las personas priorizadas para vacunación por su trabajo se vacunarán en la Comunidad donde lo ejerzan". Pero llevar esto a la práctica es más complicado de lo que parece.



Cada Comunidad Autónoma está intentando resolver esto de distintas formas, pero esto está creadno 17 realidades distintas. Por ejemplo, en Madrid se exige un empadronamiento de al menos 90 días como requisito obligatorio para recibir la vacunación y en Castilla y León se está pidiendo el DNI o el NIE para las vacunaciones. Pero el principal problema es que, como no aparecen en los registros del sistema de salud, no se les está contactando para citarles para la vacuna. Pero desde el Ministerio de Sanidad son contundentes con este problema: "todas las personas residentes en España serán vacunadas, y si por cualquier cuestión no ha sido contactada basta con que se dirija a su comunidad autónoma".