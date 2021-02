Sergi Maicas, microbiólogo: con vacunas e inmunización "podríamos ver la luz en septiembre"

" No deberíamos tener un brote tan fuerte " como el actual, señala a EFE el también director del Máster en biología molecular, celular y genética, quien explica que en otras pandemias ha habido hasta seis oleadas "pero del orden más parecido a la primera -de marzo- que a la actual, que es la fuerte".

Pero todavía nos quedan por aprender "muchas cosas" porque "estamos viendo que este virus está mutando más de lo que nos gustaría , vemos que están apareciendo cepas nuevas", resalta. También hay que ser conscientes, afirma, de que desde Justiniano en Roma, hace más de dos mil años, "las pandemias existen porque la gente vive en sociedad. Si uno vive solo, no se contamina".

Medidas más restrictivas

Sergi Maicas afirma que las pandemias no conocen fronteras y, por ello, las medidas a adoptar deberían ser una "cuestión mundial, lo más globales posibles". "No sirve de nada hacer una cosa en Europa si no se hace también en Marruecos cuando hay muy poca distancia" entre Ceuta y el país africano, afirma para añadir: "Cuanto más extenso sea el tratamiento, mejor para todos".